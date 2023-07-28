Капсула времени из 70-х: обнаружен культовый Chevrolet в идеальном состоянии (видео)

За 51 год у Chevrolet Chevelle был только один владелец, а его пробег составляет всего 36 500 км. Состояние авто удивило даже профессиональных реставраторов.

В США нашли идеально сохраненный Chevrolet Chevelle 1972 года. Классическое спортивное авто выглядит как новое. Ему посвятил видео на своем Youtube-канале блогер и реставратор автомобилей Деннис Коллинз.

Пробег авто составляет всего 36 500 км Фото: скриншот / YouTube

С 1972 года у Chevrolet Chevelle SS был только один владелец, который очень заботился об авто. Машина редко покидала гараж, поэтому ее пробег за 51 год составляет всего 36 500 км, то есть ежегодно она преодолевала в среднем по 715 км.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, владелец регулярно обслуживал Chevrolet Chevelle и старался поддерживать его в оригинальном состоянии. На кузове нет ржавчины, а все хромированные детали выглядят как новые. Пришлось только заменить клапанные крышки и рычаг КПП, а также доработать воздушный фильтр.

Chevrolet Chevelle SS 1972 года оснащен базовым 5,7-литровым V8 мощностью 175 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Впрочем, в линейке модели были и версии мощностью 450 л. с.

Изначально этот Chevrolet Chevelle планировали продать на онлайн аукционе, но автор видео Деннис Коллинз был впечатлен его сохранностью и решил выкупить автомобиль.

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