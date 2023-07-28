В интернете показали, каким мог быть обновленный ЗАЗ "Славута" (фото)

ЗАЗ-110328 "Ладога" должна была стать обновленной версией седана ЗАЗ-1103 "Славута" в начале 2000-х годов. По некоторым причинам модель так и не была выпущена.

В начале 2000-х годов в Украине планировали обновить популярный ЗАЗ-1103 "Славута". Для этого был разработан прототип ЗАЗ-110328 "Ладога". Фокус расскажет, почему модель так и не поступила в серийное производство.

В 2001 году ЗАЗ-110328 "Ладога" была представлена на автовыставке в Москве. Модель отличалась обновленным дизайном с передними фарами от LADA 110.

Под капотом даже сохранилось запасное колесо Фото: Фото из открытых источников

Отличить обновленный лифтбэк от серийной "Славуты" можно было по новым передним крыльям, капоту, бамперу и радиаторной решетке. Задняя часть авто осталась без изменений.

ЗАЗ-110328 "Ладога" отличается от "Славуты" передней частью кузова Фото: Фото из открытых источников

Конструкция ЗАЗ-110328 "Ладога" не отличалась от серийной ЗАЗ-1103 "Славута". Все изменения носили только косметический характер.

Под капотом находился знакомый 1,3-литровый бензиновый двигатель МеМЗ-3011 мощностью 63 л.с. и 101 Нм крутящего момента. В 2002 году этот мотор получил инжекторную систему подачу топлива.

Публика хорошо отреагировала на презентацию ЗАЗ-110328 "Ладога". Автомобиль планировали собирать в российском Санкт-Петербурге и экспортировать в другие города РФ и Украину.

ЗАЗ-1103 "Славута" выпускалась с 1999 года. По этой причине выпускать обновленную версию модели всего спустя три года с начала производства было нецелесообразно.

Ранее Фокус писал, что в интернете появились фото малоизвестного ЗАЗ-1142 с двигателем Volkswagen.