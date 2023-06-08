В интернете показали редкие архивные фото первой ЗАЗ "Таврия" 1970 года

На ранних этапах разработки знаменитая ЗАЗ-1102 "Таврия" была совсем другим автомобилем. Модель постоянно меняла свой облик вплоть до выхода на конвейер в 1987 году.

Related video

В интернете показали, как выглядел первый прототип ЗАЗ-1102 "Таврия", который был построен в 1970 году. Тогда автомобиль выглядел совершенно по-другому. Фокус расскажет, как менялся знаменитый хэтчбек на ранних этапах разработки.

Разработкой ЗАЗ-1102 "Таврия" руководил главный конструктор Запорожского автомобилестроительного завода Владимир Стешенко. Изначально автомобиль назывался "Перспектива" и напоминал европейские модели тех лет.

Спереди были расположены прямоугольные фары, между которыми находилась хромированная решетка радиатора. В отличие от серийной ЗАЗ-1102 "Таврия", прототип был трехдверным фастбэком.

Изначально ЗАЗ-1102 "Таврия" разрабатывалась как трехдверный фастбэк

Концепция модели всегда оставалась одинаковой — бюджетный семейный автомобиль с экономными двигателями. ЗАЗ-1102 "Таврия" сразу задумывалась как самая массовая модель в СССР, которая заменила устаревший ЗАЗ-968.

Важно

Опубликованы редкие архивные фото уникальной "Таврии" с двигателем Volkswagen

Более поздние прототипы 1973-1975 годов сильно отличались от изначальной концепции. Это были двухдверные седаны с дизайном в стиле первых моделей АвтоВАЗ.

Прототипы 1973-1975 годов были двухдверными седанами

Уже к концу 1970-х годов инженеры нашли нужно направление для модели. Тогда прототипы ЗАЗ-1102 "Таврия" уже стали больше напоминать серийную версию авто, которая появилась в 1987 году.

К концу 1970-х годов ЗАЗ-1102 "Таврия" начала получать свой привычный облик

Напомним, что ЗАЗ-1102 "Таврия" выпускалась с 1987 по 2007 год. На базе хэтчбека было построено множество других моделей, включая седан ЗАЗ-1103 "Славута" и универсал ЗАЗ-1105 "Дана".

Ранее Фокус сообщал, что в интернете появились фото уникального ЗАЗ-1701 в кузове минивэн.