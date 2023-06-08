В інтернеті показали рідкісні архівні фото першої ЗАЗ "Таврія" 1970 року

На ранніх етапах розробки знаменита ЗАЗ-1102 "Таврія" була зовсім іншим автомобілем. Модель постійно змінювала свій вигляд аж до виходу на конвеєр у 1987 році.

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В інтернеті показали, як виглядав перший прототип ЗАЗ-1102 "Таврія", збудований у 1970 році. Тоді автомобіль виглядав зовсім по-іншому. Фокус розповість, як змінювався знаменитий хетчбек на ранніх етапах розробки.

Розробкою ЗАЗ-1102 "Таврія" керував головний конструктор Запорізького автомобілебудівного заводу Володимир Стешенко. Спочатку автомобіль називався "Перспектива" та нагадував європейські моделі тих років.

Спереду були розташовані прямокутні фари, між якими знаходилася хромована решітка радіатора. На відміну від серійної ЗАЗ-1102 "Таврія", прототип був тридверним фастбеком.

Спочатку ЗАЗ-1102 "Таврія" розроблялася як тридверний фастбек

Концепція моделі завжди залишалася однаковою — бюджетний сімейний автомобіль з економними двигунами. ЗАЗ-1102 "Таврія" одразу замислювалася як наймасовіша модель у СРСР, яка замінила застарілий ЗАЗ-968.

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Пізніші прототипи 1973-1975 років дуже відрізнялися від початкової концепції. Це були дводверні седани з дизайном у стилі перших моделей АвтоВАЗ.

Прототипи 1973-1975 років були дводверними седанами

Вже до кінця 1970-х років інженери знайшли потрібний напрямок для моделі. Тоді прототипи ЗАЗ-1102 "Таврія" вже стали більш схожими на серійну версію авто, яка з'явилася в 1987 році.

До кінця 1970-х років ЗАЗ-1102 "Таврія" почала набувати свого звичного вигляду

Нагадаємо, що ЗАЗ-1102 "Таврія" випускалася з 1987 до 2007 року. На базі хетчбека було побудовано багато інших моделей, включаючи седан ЗАЗ-1103 "Славута" та універсал ЗАЗ-1105 "Дана".

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