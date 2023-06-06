Украинский VW Caddy: в интернете показали малоизвестный минивэн ЗАЗ "Таврия" (фото)

Мало кто знает, что в 90-х разработали более вместительный вариант ЗАЗ "Таврия" с просторным салоном и большим багажником. Минивэн получил усиленную заднюю подвеску, увеличившую его грузоподъемность.

Related video

В интернете появились фото уникального ЗАЗ-1701. Экспериментальная модель была аналогом Renault Kangoo и Volkswagen Caddy. Об этом пишет сайт Wheel News.

ЗАЗ-1701 разработали в 1993-1994 годах. За основу была взята грузовая версия "Таврии" ЗАЗ-1306 – ее особенностью было наличие лонжеронной рамы сзади и рессорной задней подвески.

ЗАЗ-1701 удлинили на 127 мм, а грузоподъемность авто увеличили на 100 кг

Именно на базе ЗАЗ-1306 в НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" создали пикап "Таврия", оборудовав сзади грузовую платформу. В случае с ЗАЗ-1701 на ее месте установили пассажирский отсек с большой площадью остекления и высокой крышей – на подобие Volkswagen Caddy первого поколения. Разработчики считали такое авто трехдверным универсалом, хотя в наши дни его бы назвали минивэном.

Колесную базу ЗАЗ "Таврия" удлинили на 127 мм, что увеличило пространство для ног задних пассажиров и объем багажника. К слову, благодаря рессорной подвеске грузоподъемность ЗАЗ-1701 выросла на 100 кг.

Со временем сзади появилась большая дверь багажника

Поначалу минивэн ЗАЗ имел стандартный задний борт от "Таврии", но со временем его заменили полноценной дверью багажника, что облегчило посадку и высадку.

Важно

Знакомый незнакомец: как изначально выглядел знаменитый "Запорожец" ЗАЗ-966 (фото)

ЗАЗ-1701 неоднократно демонстрировали на различных автовыставках и практичная семейная модель получила одобрение у руководства предприятия, однако в серию так и не пошла. Выпустили только несколько опытных экземпляров.

Минивэн не раз демонстрировали на различных выставках

В 90-х Запорожский автозавод переживал не лучшие времена и не имел финансовых возможностей расширить модельный ряд. К тому же, существовал риск, что более дорогой ЗАЗ-1701 не будут покупать, как это было с еще одной семейной моделью ЗАЗ-1105 "Дана", которую в итоге сняли с производства.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный раллийный ЗАЗ "Таврия" мощностью 140 л. с.

Также мы писали про малоизвестный аналог "Газели" от ЗАЗ.