Украинский VW Caddy: в интернете показали малоизвестный минивэн ЗАЗ "Таврия" (фото)
Мало кто знает, что в 90-х разработали более вместительный вариант ЗАЗ "Таврия" с просторным салоном и большим багажником. Минивэн получил усиленную заднюю подвеску, увеличившую его грузоподъемность.
В интернете появились фото уникального ЗАЗ-1701. Экспериментальная модель была аналогом Renault Kangoo и Volkswagen Caddy. Об этом пишет сайт Wheel News.
ЗАЗ-1701 разработали в 1993-1994 годах. За основу была взята грузовая версия "Таврии" ЗАЗ-1306 – ее особенностью было наличие лонжеронной рамы сзади и рессорной задней подвески.
Именно на базе ЗАЗ-1306 в НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" создали пикап "Таврия", оборудовав сзади грузовую платформу. В случае с ЗАЗ-1701 на ее месте установили пассажирский отсек с большой площадью остекления и высокой крышей – на подобие Volkswagen Caddy первого поколения. Разработчики считали такое авто трехдверным универсалом, хотя в наши дни его бы назвали минивэном.
Колесную базу ЗАЗ "Таврия" удлинили на 127 мм, что увеличило пространство для ног задних пассажиров и объем багажника. К слову, благодаря рессорной подвеске грузоподъемность ЗАЗ-1701 выросла на 100 кг.
Поначалу минивэн ЗАЗ имел стандартный задний борт от "Таврии", но со временем его заменили полноценной дверью багажника, что облегчило посадку и высадку.Важно
ЗАЗ-1701 неоднократно демонстрировали на различных автовыставках и практичная семейная модель получила одобрение у руководства предприятия, однако в серию так и не пошла. Выпустили только несколько опытных экземпляров.
В 90-х Запорожский автозавод переживал не лучшие времена и не имел финансовых возможностей расширить модельный ряд. К тому же, существовал риск, что более дорогой ЗАЗ-1701 не будут покупать, как это было с еще одной семейной моделью ЗАЗ-1105 "Дана", которую в итоге сняли с производства.
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