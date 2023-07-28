Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы стоимостью до $35 000 (фото)

Эксперты выделили пять гибридных кроссоверов, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Стоимость этих моделей не превышает 35 000 долларов.

Американские эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы стоимостью до $35 000. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.

На рынке гибридных кроссоверов существует нешуточная конкуренция. Такие модели предлагают многие крупные автопроизводители.

Эксперты выделили пять гибридных кроссоверов, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эти автомобили обладают высоким уровнем надежности и низким расходом топлива.

ТОП-5 лучших гибридных кроссоверов 2023 года:

5. Ford Escape Hybrid

Ford Escape обладает приятной управляемостью Фото: Ford

Обновленный кроссовер Ford Escape обладает стильным дизайном и предлагает отличную плавность хода. Также эксперты оценили приятную управляемость модели.

Гибридная версия кроссовера расходует около 6 литров бензина на 100 км. Добавьте к этому практичный интерьер и вы получите неплохой семейный автомобиль.

Эксперты заявили, что им не понравились сиденья кроссовера, которые оказались неудобными. Помимо этого Ford Escape дороже некоторых своих конкурентов.

4. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 отличается высоким уровнем надежности Фото: Toyota

Toyota RAV4 пользуется большим спросом не только в США, но и в Украине. Этот кроссовер ценят за высокий уровень практичности и надежность.

Расход топлива гибридной Toyota RAV4 в смешанном цикле составляет 5,8 литра на 100 км. Также стоимость обслуживания модели заметно ниже, чем у конкурентов.

Эксперты отметили, что Toyota RAV4 довольно жесткая подвеска, что делает езду не такой комфортной, как у конкурентов. Еще одним минусом является недостаток места на заднем ряду сидений.

3. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage дешевле конкурентов Фото: Kia

Kia Sportage предлагает просторный салон и богатое оснащение. Также этот кроссовер дешевле конкурентов, что делает его более заманчивым.

До $35 000 вы можете купить в США Kia Sportage в комплектации EX, которая добавляет большое количество дополнительных опций. Гибридная версия кроссовера расходует около 5,5 литра бензина на 100 км.

Главным недостатком модели эксперты признали неудобные органы управления. Помимо этого в базовую комплектацию входят далеко не все системы безопасности.

2. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson предлагает качественный интерьер и стильный дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Tucson разделяет платформу с Kia Sportage, но отличается более качественным интерьером и стильным дизайном. Эксперты похвалили органы управления кроссовера и его управляемость.

В отличие от Kia Sportage, гибридная версия Hyundai Tucson не такая экономная. Кроссовер в среднем расходует 6,2 литра топлива на 100 км.

По словам экспертов, Hyundai Tucson более комфортный в сравнении с Toyota RAV4. Также модель предлагает более богатое оснащение.

1. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V предлагает все самое лучшее, что доступно в сегменте Фото: Honda

Honda CR-V давно зарекомендовала себя как надежный и практичный семейный автомобиль. Новое поколение модели не стало исключением.

Эксперты заявили, что кроссовер обладает отзывчивой управляемостью. Также они похвалили удобные органы управления и просторный интерьер.

Гибридная версия Honda CR-V в среднем расходует 5,9 литра бензина на 100 км. Стоимость такой модификации в США начинается с 33 350 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году.

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