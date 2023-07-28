Редкий спорткар Mercedes из 90-х восстановили до состояния нового авто (видео)

Мастера почистили кузов и интерьер Mercedes-Benz SL500. Спорткар оснащен 306-сильным двигателем и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.

В США мастера восстановили внешний вид очень редкого купе Mercedes-Benz SL500 1999 года выпуска. Автомобиль стал выглядеть как новый. Видео опубликовали на YouTube-канале I AM Detailing.

Спорткар окрашен в редкий желтый цвет Sunburst Yellow, который получили только 12 экземпляров. Дело в том, что покупатели в то время почти не выбирали этот оттенок.

Изначально Mercedes-Benz SL500 не был в плохом состоянии, но его кузов покрылся пылью. Также интерьер и днище автомобиля нуждались в чистке.

Сперва мастера занялись мойкой нижней части авто. Они тщательно отмыли все детали, чтобы автомобиль выглядел идеальным с любого ракурса.

Следующим этапом стала мойка колес авто. После этого умельцы помыли и отполировали кузов спорткара.

После полировки кузов Mercedes-Benz SL500 стал блестеть Фото: Скриншот

В завершение мастера принялись за чистку интерьера. Все элементы были тщательно обработаны, чтобы вернуть салону прежний облик. После всех процедур Mercedes-Benz SL500 стал выглядеть как коллекционный экземпляр.

Под капотом расположен 5,0-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 306 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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