В Украине появились недорогие коммерческие электромобили из Китая (фото)

Электрокар Maxus EV30L доступен в двух версиях по длине и способен перевозить до тонны груза. Запас хода фургона составляет 250 км.

В Украину начали завозить грузовые китайские электромобили Maxus EV30L. Один такой фургон недавно заметили в Киеве, сообщает "Автоцентр".

Коммерческий электромобиль Maxus EV30L выпускается концерном SAIC с 2019 года, но в Украине он появился только сейчас. Стоимость составляет примерно от 20 000 долларов за подержанный фургон и от 30 000 – за новый.

Один из Maxus EV30L появился в Киеве Фото: autocentre.ua

Китайский электрокар предлагают в двух вариантах. Стандартный фургон достигает 5090 мм в длину при колесной базе 2910 мм, а длиннобазый – 5465 и 3285 мм, соответственно. В первом случае объем грузового отсека составляет 4,8 куб. м, во втором – 6,3 куб. м.

Грузоподъемность фургона равна 945 и 1050 кг, соответственно. Для удобства погрузки-выгрузки он оснащен не только распашными задними, но и сдвижными боковыми дверями.

Модель предложена в двух вариантах по длине Фото: SAIC

Китайский электромобиль Maxus EV30L оснащен мотором мощностью 95 л. с. (70 кВт) и батареей емкостью 41,86 кВт∙ч. Запас хода составляет 250 км, также поддерживается быстрая зарядка.

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