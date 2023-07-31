Маршрутка-амфибия: Mercedes Sprinter получил оригинальную плавающую версию (фото)

Mercedes Sprinter получил стальной корпус как у лодки и гребной винт. Микроавтобус оснащен сразу пятью моторами, а в его салоне поместятся 12 пассажиров.

В Париже туристов на реке Сена будет катать необычная амфибия. В ее основе лежит микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Микроавтобус получил стальной корпус Фото: Carakoom

Необычный тюнинг Mercedes Sprinter выполнила французская компания Eres Part, создающая спецтехнику. Это уже не первая подобная их работа. Заказчиком обоих микроавтобусов выступила компания, занимающаяся туристическими круизами по Сене.

Гребной винт вращается от бензинового либо электрического мотора Фото: Carakoom

Микроавтобус Mercedes Sprinter серьезно переделали. Он получил металлический корпус как у лодки с заостренным "носом" и пару выдвижных понтонов по бокам.

Салон Mercedes Sprinter рассчитан на 12 пассажиров, а в багажнике появилась надувная спасательная лодка. На водительском месте появились дополнительные лодочные приборы. Автобус способен заезжать в воду и выбираться на сушу, не высаживая пассажиров.

В салоне установлены 12 пассажирских сидений Фото: Carakoom

Силовая установка микроавтобуса претерпела изменения. К стандартному турбодизелю добавили бензиновый лодочный мотор Honda с гребным винтом. А чтобы ночью амфибия Mercedes не будила парижан, установили 16-сильный электромотор. Кроме того, еще пара электромоторов приводят в движение рулевые винты.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили роскошный вариант Mercedes Sprinter стоимостью свыше 200 000 долларов.

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