Пришелец из 2000-х: обнаружен знаменитый 17-летний Audi с пробегом менее 1000 км (видео)

Audi TT большую часть времени простоял в гараже и идеально сохранился. Спортивное купе выглядит как новое.

В Великобритании обнаружен Audi TT 2006 года в идеальном состоянии. За 17 лет купе проехало всего 933 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Купе оснащено 190-сильным турбомотором Фото: carscoops.com

Это купе можно считать лучшим Audi TT первого поколения на данный момент, ведь это единственный такой спорткар в состоянии нового авто. Машина практически все время простояла в гараже.

Салон авто в идеальном состоянии Фото: carscoops.com

Audi TT выглядит так, будто только с автосалона. У него отличное состояние лакокрасочного покрытия кузова и отделки интерьера. Днище и детали подвески чистые – на них не видно следов эксплуатации.

Капсулу времени выставили на продажу Фото: carscoops.com

Этот Audi TT 2006 года оснащен базовым 1,8-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Переднеприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,4 с и развить 234 км/ч. Сейчас авто выставили на продажу за 24 950 фунтов стерлингов ($32 300).

Напомним, что Audi TT первого поколения выпускали с 1998 по 2006 годы. Спорткар отличается элегантным обтекаемым дизайном. Купе и кабриолет комплектовали бензиновыми двигателями мощностью до 250 л. с. и предлагали с передним либо полным приводом.

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