Пришелец из 2000-х: обнаружен знаменитый 17-летний Audi с пробегом менее 1000 км (видео)
Audi TT большую часть времени простоял в гараже и идеально сохранился. Спортивное купе выглядит как новое.
В Великобритании обнаружен Audi TT 2006 года в идеальном состоянии. За 17 лет купе проехало всего 933 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Это купе можно считать лучшим Audi TT первого поколения на данный момент, ведь это единственный такой спорткар в состоянии нового авто. Машина практически все время простояла в гараже.
Audi TT выглядит так, будто только с автосалона. У него отличное состояние лакокрасочного покрытия кузова и отделки интерьера. Днище и детали подвески чистые – на них не видно следов эксплуатации.
Этот Audi TT 2006 года оснащен базовым 1,8-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Переднеприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,4 с и развить 234 км/ч. Сейчас авто выставили на продажу за 24 950 фунтов стерлингов ($32 300).
Напомним, что Audi TT первого поколения выпускали с 1998 по 2006 годы. Спорткар отличается элегантным обтекаемым дизайном. Купе и кабриолет комплектовали бензиновыми двигателями мощностью до 250 л. с. и предлагали с передним либо полным приводом.
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