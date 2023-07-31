Необычный мотоцикл с двигателем от Dodge Viper установил новый рекорд скорости (видео)

Британец вдохновился прототипом Dodge Tomahawk и построил 500-сильный мотоцикл. Он установил новый мировой рекорд скорости для мотоциклов с пассажиром.

Умелец Аллен Мильярд построил необычный мотоцикл с 500-сильным двигателем от Dodge Viper. Это транспортное средство смогло разогнаться до рекордной скорости. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Британская ассоциация хронометража зафиксировала новый рекорд скорости для мотоциклов с пассажиром. Millyard Viper V10 разогнался до 295 км/ч.

Мильярд собрал этот мотоцикл 14 лет назад. Он получил длинный корпус, чтобы разместить огромный мотор от американского спорткара.

Мотоцикл оснащен 8,0-литровым атмосферным двигателем V10 от Dodge Viper мощностью 500 л.с. и 665 Нм крутящего момента. Вес транспортного средства составляет всего 600 кг.

Мильярд поделился, что управлять таким мотоциклом очень сложно. Рекордный заезд с пассажиром он сравнил с поездкой на велосипеде, к которому прикрепили ящик с цементом.

Умелец вдохновился прототипом Dodge Tomahawk, который американцы показали в 2003 году. Он также оснащался двигателем от Dodge Viper, но так и не поступил в серийное производство из-за соображений безопасности.

Dodge Tomahawk был представлен в 2003 году Фото: Wikipedia

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