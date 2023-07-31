Культовый спорткар BMW намеренно уничтожили оригинальным способом (видео)

Спортивный BMW M5 E60 мощный и быстрый, но не отличается надежностью. Неисправный седан решили уничтожить на камеру.

В Германии нестандартно избавились от BMW M5 E60. Знаменитый спортивный седан уничтожили гусеничной техникой ради просмотров на Youtube. Видео опубликовал блогер MasterMilo.

BMW M5 E60 переехали бронированной ремонтно-эвакуационной машиной ZS-55A, построенной на шасси танка Т-54/55. Ее масса составляет 35 тонн, поэтому неудивительно, что от седана BMW осталась груда покореженного металла.

BMW M5 E60 не отличается надежностью Фото: BMW

Столь оригинальным способом уничтожили неисправный BMW M5 E60. Предварительно с авто сняли детали, которые еще можно продать.

Дело в том, что культовый BMW M5 E60 оказался весьма проблематичной моделью. Его главная гордость – высокооборотистый двигатель V10 – получился капризным, ненадежным и порой не подлежал ремонту.

Именно такая поломка случилась у этого авто. Его блок цилиндров поврежден и необходима дорогостоящая замена мотора.

Всего выпущено немногим более 20 000 BMW M5 E60. Седан оснащен 5,0-литровым V10 мощностью 507 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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