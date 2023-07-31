На украинский рынок вернется недорогой кроссовер Renault: подробности и цены (фото)

Новый Renault Captur предложат с бензиновыми турбомоторами на 130 и 155 л. с. Базовая комплектация кроссовера включает бесключевой доступ, климат-контроль и подогрев сидений.

Кроссовер Renault Captur возвращается в Украину. Компактная модель появится на нашем рынке с октября. Об этом сообщается на официальном сайте Renault в Украине.

В нашей стране появится дорестайлинговая версия модели, однако к 2024 году Captur пройдет обновление. В линейке Renault в Украине он займет нишу между Renault Duster и Koleos.

Кроссовер будет доступен с 1,3-литровыми турбомоторами Фото: Renault

Новый Renault Captur 2023 предложат с бензиновыми 1,3-литровыми турбомоторами мощностью 130 и 155 л. с. Стартовая стоимость составит 910 300 и 974 400 гривен, соответственно. Обе версии получат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

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Средний расход топлива составляет 6,6 л/100 км в обеих модификацих. Топовый вариант Renault Captur способен разгонаться до 100 км/ч за 8,6 с и развить 202 км/ч.

Топовая версия получила виртуальный щиток приборов Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Captur 2023 включает 17-дюймовые диски, диодные фары, климат-контроль, бесключевой доступ, 7-дюймовый тачскрин, подогрев сидений, парктроник, датчики света и дождя. В топовом варианте добавлены виртуальный щиток приборов, подогрев руля и камера.

Объем багажника составляет 422-536 л Фото: Renault

Кроме того, во всех Renault Captur 2023 предусмотрены регулируемые задние сиденья, позволяющие варьировать объем багажника в пределах 422-536 л.

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