Старый 69-летний Chevrolet выставили на продажу за $2 миллиона (фото)

Прототип Chevrolet Corvette 1954 года выпущен в одном-единственном экземпляре. Дизайн авто был отвергнут руководством концерна General Motors.

В США на аукцион Gooding&Company выставили Chevrolet Corvette 1954 года. За спорткар планируют выручить около 2 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Нестандартный дизайн Chevrolet Corvette был отвергнут Фото: GOODING&COMPANY

Ранние Chevrolet Corvette редкие и дорогие. Например, в 1954 году выпустили всего 3640 авто этой модели. Впрочем, конкретно этот спорткар особенный.

Дело в том, что этот прототип Chevrolet Corvette создан в единственном экземпляре. Его создали, чтобы показать один из вариантов обновления модели.

Спорткар отреставрировали до оригинального состояния Фото: GOODING&COMPANY

У Chevrolet Corvette особая решетка радиатора, капот с воздухозаборником и "жабры" на боковинах. Кроме того, у родстера оригинальная крышка багажника.

Силовой агрегат Chevrolet Corvette 1954 года – вполне стандартный. 3,8-литровая рядная шестерка мощностью 155 л. с. и 2-ступенчатая автоматическая КПП позволяют автомобилю развивать 170 км/ч и разгоняться до сотни за 11 с.

Под капотом установлена 152-сильная шестерка Фото: GOODING&COMPANY

Этот Chevrolet Corvette так и не стал серийным. Дело в том, что руководство концерна General Motors отвергло проект. Corvette все-таки обновили в 1956 году, но более радикально – с заменой всех кузовных деталей.

Владельцем Chevrolet Corvette 1954 года долгое время был профессиональный реставратор. Он восстановил спорткар до оригинального состояния.

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