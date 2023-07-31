В РФ таксисты протестуют против принудительного перехода на "Лады" и "Москвичи"

Минпромторг РФ выступил с инициативой обязать таксопарки закупать исключительно авто российской сборки. Такие планы вызвали недовольство у компаний такси.

Компании такси в России выступили против новых правил закупки машин в автопарки. Власти хотят обязать их приобретать исключительно автомобили местного производства. Об этом пишет издание "Ведомости".

Национальный совет такси (НСТ) направил открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем предприниматели просят правительство отказаться от идеи принуждения таксопарков закупать машины российской сборки вроде Lada или "Москвича".

С подобной инициативой выступило министерство промышленности и торговли РФ – таким образом планируют стимулировать автопром и рынок после стремительного падения в 2022 году. За счет таксопарков продажи авто в России могут вырасти.

Впрочем, бизнес не в восторге от такой идеи из-за дефицита бюджетных авто на рынке и их существенного подорожания (на 70-80%) за последний год. Средняя стоимость авто для такси увеличилась до 1,8-2 млн рублей ($19 600 – 21 800), а вот доступных машин ценой до $10 000 практически не осталось.

Если ранее для обновления таксопарков в РФ закупали по 200 000 авто в год, то теперь – лишь около 40 000. Новые правила могут привести к банкротству компаний и подорожанию услуг такси.

Примечательно, что даже в российском правительстве нет единого мнения по поводу новой инициативы. Министерство экономического развития также выступило против принудительного перевода такси на авто местного производства.

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