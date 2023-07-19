Как в 90-е: "АвтоВАЗ" начал отгружать дилерам некомплектные и дефектные Lada

Новые Lada поступают в автосалоны недособранными или неисправными. У автомобилей не хватает ряда деталей, а некоторые компоненты приходится менять еще до продажи.

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"АвтоВАЗ" поставляет дилерам недоукомплектованные машины. Такую информацию озвучил заявил президент Российской ассоциации автодилеров (РоАД) Алексей Подщеколдин, сообщает сайт Autonews.

По его информации, лишь 22% новых Lada поступают в автосалоны полностью комплектными, а 78% — недособранные. Чаще всего в них не хватает модулей системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с кнопкой вызова помощи, а также рамок дисплея мультимедийной системы – без этих деталей приходят две трети новых Lada Vesta 2023 года.

В новых Lada Niva Travel обнаружены заводские дефекты Фото: АВТОВАЗ

"АвтоВАЗ" весьма оригинально объяснил ситуацию. Мол, предприятие вынуждено поставлять некомплектные машины дилерам, так как его склады уже переполнены такими недособранными машинами.

А вот Lada Niva Travel приходят комплектными, но с заводскими дефектами. У них криво прикручены бамперы, а топливные шланги требуют замены.

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Естественно, недоукомплектованные или дефектные автомобили нельзя продавать – дилерам приходится ставить недостающие детали и устранять неисправности своими силами. Подобная ситуация уже наблюдалась в 90-е годы.

Напомним, что "АвтоВАЗ" испытывает дефицит ряда импортных автокомпонентов с 2022 года. После введения санкций против РФ их поставки прекратились. Часть комплектующих заменили китайскими деталями, однако предприятие до сих пор собирает часть авто без ABS и подушек безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" не может заменить китайские логотипы в новом кроссовере Lada.

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