Як у 90-ті: "АвтоВАЗ" почав відвантажувати дилерам некомплектні та дефектні Lada

Нові Lada надходять в автосалони недозібраними або несправними. У автомобілів не вистачає низки деталей, а деякі компоненти доводиться міняти ще до продажу.

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"АвтоВАЗ" поставляє дилерам недоукомплектовані машини. Таку інформацію озвучив заявив президент Російської асоціації автодилерів (РоАД) Олексій Подщеколдін, повідомляє сайт Autonews.

За його інформацією, лише 22% нових Lada надходять в автосалони повністю комплектними, а 78% — недозібрані. Найчастіше в них бракує модулів системи "ЕРА-ГЛОНАСС" із кнопкою виклику допомоги, а також рамок дисплея мультимедійної системи — без цих деталей надходять дві третини нових Lada Vesta 2023 року.

У нових Lada Niva Travel виявлено заводські дефекти Фото: АВТОВАЗ

"АвтоВАЗ" вельми оригінально пояснив ситуацію. Мовляв, підприємство змушене поставляти некомплектні машини дилерам, оскільки його склади вже переповнені такими недозібраними машинами.

А ось Lada Niva Travel приходять комплектними, але із заводськими дефектами. У них криво прикручені бампери, а паливні шланги потребують заміни.

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Звісно, недоукомплектовані або дефектні автомобілі не можна продавати — дилерам доводиться ставити деталі, яких бракує, й усувати несправності своїми силами. Подібна ситуація вже спостерігалася в 90-ті роки.

Нагадаємо, що "АвтоВАЗ" відчуває дефіцит низки імпортних автокомпонентів з 2022 року. Після введення санкцій проти РФ їхні поставки припинилися. Частину комплектуючих замінили китайськими деталями, проте підприємство досі збирає частину авто без ABS і подушок безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що "АвтоВАЗ" не може замінити китайські логотипи в новому кросовері Lada.

Також ми писали, що Isuzu покинули російський ринок.