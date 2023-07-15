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Авто

Імпортозаміщення буксує: "АвтоВАЗ" не може замінити китайські логотипи на новій Lada

Lada X-Cross 5, нова Lada X-Cross 5, кросовер Lada, FAW Bestune T77
Фото: АВТОВАЗ | Нова Lada X-Cross 5 — точна копія китайського FAW Bestune T77

Кросовер Lada X-Cross 5 є копією FAW Bestune T77 і в його салоні залишився логотип китайського бренду. Замінити його емблемою Lada виявилося непросто.

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У "АвтоВАЗу" виникли проблеми із запуском у виробництво нової Lada X-Cross 5. На підприємстві не можуть швидко замінити логотипи FAW у салоні кросовера. Про це повідомляє ТАСС.

Як відомо, нова Lada X-Cross 5 — точна копія китайського FAW Bestune T77. Від моделі донора кросовер відрізняється тільки логотипами — це єдина "імпортозаміщена" деталь авто. На кузові їх замінили на значки Lada, а от у салоні на кермі залишилася емблема FAW — її не зняли навіть під час офіційної презентації моделі.

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У салоні на кермі залишився логотип FAW
Фото: АВТОВАЗ

Проблему визнав навіть керівник "АвтоВАЗу" Максим Соколов — за його словами, знадобиться кілька місяців, щоб замінити логотипи FAW на емблеми Lada.

За його словами, логотип встановлений на центральній частині керма і за ним розташована подушка безпеки. В "АвтоВАЗі" вважають емблему елементом активної безпеки і новому значку знадобляться випробування і тривала сертифікація.

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Не виключено, що кросовер Lada X-Cross 5 почнуть збирати з логотипом FAW у салоні. На це натякнув Максим Соколов.

"Я б сказав, що це нейтральний шильдик. Між іншим, геометрія нагадує геометрію емблеми ВАЗу сімдесятих років. Такий ретро погляд, як і в інших наших брендів, що запускаються. У цьому нічого страшного немає", — заявив керівник "АвтоВАЗу".

Раніше Фокус повідомляв, що новітній лімузин Lada не змогли завести під час презентації.

Також ми писали, що Isuzu остаточно покинули російський ринок.