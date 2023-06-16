Все йде за планом: новітній лімузин Lada не зміг завестися з першої спроби (відео)

Голова "СберБанку" Герман Греф не зміг з першої спроби запустити двигун Lada Aura. В АвтоВАЗі відразу знайшли виправдання для такої неполадки.

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На Петербурзькому міжнародному економічному форумі відбулася презентація лімузина Lada Aura, яка не пройшла без курйозів. "Інноваційний" російський автомобіль не зміг завестися з першої спроби. Про це розповіли на сайті www.rbc.ru.

Голова "СберБанку" Герман Греф вирішив самостійно сісти за кермо Lada Aura. Він спробував запустити двигун, але спроба виявилася невдалою. Тільки з другої спроби автомобіль завівся.

Представник АвтоВАЗу заявив, що причиною стало те, що коробка передач була в режимі "Драйв". Через це спрацював захист від запуску двигуна при ввімкненій передачі. Згодом Lada Aura змогла доїхати до майданчика.

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Lada Aura побудована на базі моделі Vesta і відрізняється комфортнішим салоном і подовженим на 25 см простором для пасажирів. Інтер'єр виконаний зі шкіри та пластику.

У Lada Aura на 25 см більше місця для задніх пасажирів, ніж у Lada Vesta Фото: АВТОВАЗ

Під капотом розташований 1,8-літровий атмосферний двигун потужністю 122 к.с. і 170 Нм крутного моменту. Він працює у парі з автоматичною коробкою передач.

Президент АвтоВАЗу Максим Соколов сказав, що вартість Lada Aura складе понад 2 млн рублів (23 900 доларів). Невідомо, чи відповідатиме ця заява дійсності.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії для власників автомобілів західних автовиробників вимикають оновлення програмного забезпечення.