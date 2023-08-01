Skoda представила новые Scala и Kamiq 2024: как они изменились (фото)

Skoda Kamiq и Scala впервые обновили после дебюта в 2019 году. Модели будут доступны с бензиновыми двигателями мощностью от 95 до 150 сил.

Skoda представила обновленный кроссовер Kamiq и хэтчбек Scala 2024 модельного года. Автомобили получили измененную внешность и расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте бренда.

Skoda Kamiq и Scala впервые поступили в продажу в 2019 году. Это первое обновление бюджетных моделей с момента их дебюта.

Компактный кроссовер и хэтчбек разделяют платформу MQB A0. На этой архитектуре также построены модели Seat Arona и Volkswagen T-Cross.

Новая Skoda Kamiq 2024

Обновленный кроссовер Skoda Kamiq получил увеличенную решетку радиатора и новую переднюю оптику. Также спереди можно заметить измененный бампер.

Спереди появилась новая оптика Фото: Skoda

Задние фонари получили обновленную графику. На бампере есть небольшой стальной диффузор.

Сзади установлен стальной диффузор Фото: Skoda

В базовую комплектацию войдут 17-дюймовые колесные диски. Как опция будут доступны и 18-дюймовые колесные диски.

В интерьере установлены 8,25-дюймовый мультимедийный дисплей и 8,0-дюймовая приборная панель. За доплату будет доступен 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также предусмотрены четыре порта USB Type-C для зарядки мобильных гаджетов.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Skoda

Базовая комплектация получит 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Также будет доступен 1,0-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 115 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG.

Некоторые версии кроссовера будут предложены с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Он доступен с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG.

Новая Skoda Scala 2024

Хэтчбек Skoda Scala 2024 получил увеличенную решетку радиатора и узкие фары. Также спереди можно заметить обновленный бампер.

Обновленная Skoda Scala получила новые узкие фары Фото: Skoda

Задние фонари получили обновленную графику и стали эффективнее. В целом модель сохранила узнаваемый дизайн.

Задние фонари получили новую графику Фото: Skoda

В базовую комплектацию войдут 16-дюймовые колесные диски. Помимо этого будут доступны и 17- и 18-дюймовые колесные диски.

В интерьере теперь используется больше экологически чистых материалов. Среди них растительные волокна и переработанный пластик.

Внутри можно найти 8,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 8,0-дюймовую панель приборов. Самые дорогие комплектации получат 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей.

В интерьере используются новые экологичные материалы Фото: Skoda

Базовая версия хэтчбека получит 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Также будет доступен 1,0-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 115 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG.

Некоторые версии Skoda Scala предложат с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Он доступен с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG.

Цены на обновленные Skoda Scala и Kamiq пока не объявлены. Ожидается, что автомобили станут немного дороже текущих моделей.

Ранее Фокус рассказал, что в интернете опубликовали изображения Skoda Kodiaq второго поколения.