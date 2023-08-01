BMW снимут с производства свой самый роскошный хэтчбек: назвали причину

BMW 6 Series Gran Turismo не стал бестселлером бренда, даже несмотря на обновление в 2021 году. Хэтчбек не будет предложен в ассортименте бренда в 2024 году.

BMW снимут с производства роскошный хэтчбек 6 Series Gran Turismo. Модель больше не будет выпускаться с 2024 года. Об этом рассказали на сайте Motor1.

BMW 6 Series Gran Turismo дебютировал в 2017 году. В 2021 году модель обновили, дополнив все двигатели "мягким" гибридом.

Хэтчбек так и не стал популярным из-за высокой стоимости и необычного дизайна. Автомобилю сложно конкурировать с кроссоверами и седанами.

BMW 6 Series Gran Turismo не смог конкурировать с кроссоверами и седанами Фото: BMW

За 2022 год в Германии было продано всего 509 единиц BMW 6 Series Gran Turismo. Это самая непопулярная модель в линейке бренда.

По словам инсайдеров, BMW 6 Series Gran Turismo не будет предложен в ассортименте бренда в 2024 году. Теперь BMW полностью избавится от линейки 6 Series. До этого модель в кузовах купе и седан превратили в BMW 8 Series.

BMW 6 Series Gran Turismo оснащается бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 188 до 335 л.с. Самые быстрые версии хэтчбека способны разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Ранее Фокус сообщал, что будущие электромобили BMW смогут давать больше ощущений от вождения.