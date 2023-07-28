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Самый быстрый универсал BMW в истории рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: autoevolution.com | Новый BMW M5 Touring дебютирует в 2024 году

BMW M5 Touring станет одной из самых быстрых моделей в линейке бренда. Универсал оснастят гибридной силовой установкой мощностью около 700 сил.

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Новый заряженный универсал BMW M5 Touring заметили во время тестов в Германии. Новинка получит агрессивный дизайн и мощную силовую установку. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Прототип прикрыт камуфляжем, но многие элементы дизайна не удалось скрыть. По расширенным колесным аркам и двойным выхлопным патрубкам можно понять, что перед нами BMW M5 Touring.

BMW M5 Touring Fullscreen
Заряженный вариант заметно шире стандартной модели
Фото: autoevolution.com

На автомобиль установлены легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Они обуты в высокопроизводительные шины Michelin.

Спортивный универсал получит новый спойлер на крышке багажника. Также заряженная версия отличается более агрессивным кузовным обвесом.

BMW M5 Touring Fullscreen
BMW M5 Touring получил новый кузовной обвес
Фото: autoevolution.com

Новый BMW M5 Touring оснастят гибридной силовой установкой с 4,4-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором мощностью около 700 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать примерно 3 секунды.

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