Для очень быстрой доставки: Renault Kangoo превратили в мощный спортивный фургон (фото)

Renault Kangoo оснастили 200-сильным двигателем от Clio RS и доработали его подвеску. Разгон до 100 км/ч занимает менее 7 секунд.

В Великобритании обнаружили нестандартный Renault Kangoo. Неприметный с виду фургон на самом деле является спорткаром. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Фургон разгоняется до сотни менее, чем за 7 секунд Фото: carscoops.com

С виду это обычный Renault Kangoo первого поколения. Надписи на кузове указывают, что он оснащен 1,5-литровым 75-сильным турбодизелем. Лишь литые диски с низкопрофильной резиной Nankang NS-2R, заниженный клиренс и небольшой передний спойлер намекают на то, что фургон доработан.

Тюнинг Renault Kangoo получился весьма основательным. Фургон получил 2,0-литровый двигатель от заряженного хэтчбека Renault Clio RS.

Под капотом установлен 200-сильный мотор от Renault Clio RS Фото: carscoops.com

В стандартной версии черверка развивает 182 л. с., но после установки нового воздушного фильтра и выхлопной системы его мощность выросла до 200 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 7 с.

Заменой мотора тюнинг Renault Kangoo не ограничился. У Renault Clio RS позаимствовали и детали подвески, а еще установлены увеличенные тормоза Brembo HC.

В салоне появились спортивные руль и рычаг КПП Фото: carscoops.com

Салон Renault Kangoo также претерпел изменения. Внутри появились руль и рычаг КПП от Renault Clio RS, а также заменены приборы.

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