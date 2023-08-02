Старый внедорожник Lexus LX эффектно испытали на бездорожье (видео)

Lexus LX 470 получил несколько доработок, которые повысили его проходимость. Внедорожник поразил своими возможностями в самых трудных условиях.

В США испытали Lexus LX 470 второго поколения на бездорожье. Водитель безжалостно ездил на автомобиле, но он оказался очень надежным. Видео опубликовали на YouTube-канале Cruiser Patch.

В 17-минутном ролике Lexus LX 470 демонстрирует свои способности на бездорожье. Автомобиль получил несколько доработок, которые повысили его проходимость.

Внедорожник стал выше и получил массивный кенгурятник. Также авто оснастили шноркелем, что позволило ему проезжать сквозь брод.

На автомобиль установили защитные пластины и внедорожные шины Yokohama. Предусмотрена и лебедка Smittybilt 12K.

Большой роскошный Lexus LX 470 достойно справился со всеми испытаниями. Внедорожник ни разу не застрял за все время испытаний.

Lexus LX 470 оснащается 4,7-литровым атмосферным двигателем 2UZ-FE V8 мощностью от 230 до 268 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и дополнен системой полного привода.

Этот внедорожник давно зарекомендовал себя как очень прочный автомобиль с высоким уровнем комфорта. Многие любители бездорожья часто выбирают Lexus LX 470 для путешествий.

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