Неприметный Mercedes 190 1984 года выставили на продажу за полмиллиона долларов (фото)

Mercedes-Benz 190 подготовили для Гонки чемпионов 1984 года, в которой приняли участие лучшие гонщики тех лет. За руль этого седана сел трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда.

В Швейцарии на аукцион RM Sotheby’s выставлен Mercedes-Benz 190 1984 года. За обычный, на первый взгляд, седан планируют выручить 400-500 тысяч франков ($460 000 – 550 000). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Авто построили для Гонки чемпионов 1984 года Фото: RM Sotheby's

Этот Mercedes 190 E 2.3-16 построен специально для Гонки чемпионов 1984 года. В соревновании на знаменитом автодроме Нюрбургринг принял участие 21 лучший гонщик тех лет.

За руль Mercedes 190 сел Ники Лауда Фото: RM Sotheby's

Все спортсмены выступали на идентичных Mercedes 190 2.3-16. Седаны взяли с завода и лишь незначительно модернизировали для соревнования – установили новые выхлоп, тормоза и гоночные шины Pirelli, перенастроили подвеску. В салоне появились спортивные кресла Recaro и каркас безопасности.

Седан отреставрирован специалистами Mercedes-Benz Фото: RM Sotheby's

Двигатель Mercedes 190 E 2.3-16 остался без изменений. 2,3-литровая четверка создана при участии компании Cosworth, создающей моторы для "Формулы-1".

Мотор развивает 185 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: RM Sotheby's

Конкретно на этом авто выступал трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда. Он занял второе место в гонке, уступив лишь легендарному Айртону Сенне.

После гонки с большинства Mercedes 190 E 2.3-16 сняли гоночные детали и продали их как б/у авто. Лишь машина Сенны отправилась в музей Mercedes, а автомобиль Лауды оказался в частной коллекции.

Двигатель для Mercedes 190 построили специалисты Cosworth Фото: RM Sotheby's

Примечательно, что в 2016 году Ники Лауда снова сел за руль этого Mercedes 190 на автошоу. А год спустя седан отреставрировали специалисты Mercedes-Benz

Примечательно, что это не единственный дорогой Mercedes 190. Не менее ценными также являются версии Evolution от AMG.

Также Фокус рассказывал, что аналогичный Mercedes 190 с мотором Cosworth есть и в Украине.