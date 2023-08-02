Робин Гуд со Львова: украинец угнал Lexus, чтобы передать его ВСУ

Внедорожник Lexus GX угнали в феврале во Львове. Автомобиль хотели передать в ВСУ, но он оказался неисправным.

В Сыховском районном суде Львова рассматривалось дело об угоне внедорожника Lexus GX. Подсудимый заявил, что решил украсть авто, чтобы передать его на нужды ВСУ. Об этом пишет Zaxid.net.

Судом установлено, что в 23.30 6 февраля 2023 года с парковки у жилого дома на улице Карла Микльоша был угнан Lexus GX 460. Вскоре правоохранителям удалось задержать 53-летнего жителя Львова.

Обвиняемый признался в содеянном и объяснил, что хотел передать авто друзьям, служащим в ВСУ. Такая идея у него возникла после того, как он узнал, что у Lexus GX 460 перебиты номера кузова и двигателя.

Впрочем, после угона львовянин обнаружил немало неисправностей в авто и отказался от идеи передать внедорожник в армию. К тому же, Lexus GX 460 оснащен "прожорливым" бензиновым V8, а это бы создало трудности с заправкой на фронте (защитникам Украины больше подходят дизельные авто).

Угонщик решил оставить Lexus GX на станции "Лычакив", откуда его знакомый перегнал машину на стоянку за городом. Через месяц его задержали.

Обвиняемый был осужден к 5 лет лишения свободы, но суд освободил его от наказания с испытательным сроком на три года.

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