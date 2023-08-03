320 сил и полный привод: Subaru презентовали заряженный седан WRX Competition (фото)

Subaru WRX Competition дебютирует на ралли Ojibwe Forests Rally в Миннесоте 24-25 августа. Болид получил множество внешних и внутренних доработок.

Subaru Motorsports показали гоночный болид WRX Competition. Автомобиль примет участие в чемпионате Американской ассоциации ралли. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Subaru WRX Competition создан на базе стандартной версии седана, но имеет множество отличий. Он получил как внешние, так и внутренние доработки.

Спорткар оснастили новым кузовным обвесом с расширенными крыльями. Он изготовлен из углеродного волокна, что позволило сильно снизить вес болида.

Subaru WRX Competition отличается новым кузовным обвесом Фото: Subaru

Внутри появился прочный каркас безопасности из стали T45. Также в салоне установлены два сиденья Sparco ADV Prime со встроенными устройствами HANS.

Внутри установлены два сиденья и каркас безопасности Фото: Subaru

Под капотом расположен изготовленный на заказ 2,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 324 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и дополнен системой полного привода.

Subaru WRX Competition дебютирует на ралли Ojibwe Forests Rally в Миннесоте 24-25 августа. Им будет управлять пилот Брэндон Семенюк вместе со штурманом Китон Уильямс.

Ранее Фокус писал, что Subaru готовят три новых электромобиля, которые дебютируют к 2026 году.