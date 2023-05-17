Subaru готовят три новых электромобиля: первые подробности

Subaru хотят увеличить производство электрических моделей до 400 000 единиц в год. В рамках этой стратегии к 2026 году будут разработаны три новых электрокроссовера.

Related video

Subaru готовят три новых электромобиля, которые дебютируют к 2026 году. Бренд планирует сильно увеличить производство электрических моделей. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Сейчас Subaru предлагают только один электромобиль — кроссовер Solterra. Он основан на модели Toyota bZ4x и не стал новым бестселлером бренда.

В Subaru заявили, что к 2026 году появятся три новых электрокроссовера. Также бренд хочет увеличить производство электрических моделей до 400 000 единиц в год.

Новые модели также будут основаны на электрокарах Toyota. Позже бренд планирует выпускать оригинальные электромобили на собственной платформе.

Производство электромобилей Subaru начнется в японской Ядзиме в 2025 году. Это даст бренду гибкость для выпуска новых автомобилей.

Важно

Дорогу электромобилям: Subaru прекратит выпуск заряженных бензиновых авто

С 2028 года Subaru хотят добиться выпуска до 400 000 электромобилей в год. Для этого новые электрические модели будут выпускать сразу на нескольких заводах.

Ранее Фокус писал, что кроссовер Subaru Crosstrek получил внедорожную модификацию Wilderness.