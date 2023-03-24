Дорогу электромобилям: Subaru прекратит выпуск заряженных бензиновых авто

Новый товарный знак STe получат полностью электрические заряженные автомобили Subaru. Теперь судьба подразделения STI находится под большим вопросом.

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Subaru зарегистрировали новый товарный знак STe, который предназначен для заряженных электромобилей. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Товарный знак для номенклатуры "STe" был обнаружен в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам. По слухам, он может заменить знаменитый бренд заряженных автомобилей STI.

Линейка Subaru STI постепенно сокращается. Например, текущее поколение седана WRX не получит полноценную спортивную версию.

Subaru уже показывали заряженные электрические авто, одним из которых стал концепт STI E-RA с мощностью 1000 л.с. Вероятно, модель могут выпустить уже под новым брендом.

Номенклатура STe будет применяться к полностью электрическим автомобилям, а не к подключаемым гибридам. Производство заряженных автомобилей с ДВС может оказаться слишком сложным из-за экологических норм по выбросам в США и Европе.

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Subaru планируют выпустить компактный и недорогой пикап на базе Forester и Impreza (фото)

Subaru собирается построить специальный завод по производству электромобилей рядом со своим существующим заводом в Оидзуми. Это указывает на явный переход к электрификации.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии вернут в производство легендарную Subaru Impreza STI 90-х.