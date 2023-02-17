Subaru планируют выпустить компактный и недорогой пикап на базе Forester и Impreza (фото)

Пикап Subaru позиционируют как преемника моделей Brat и Baja. У новой модели будет несущий кузов, а ее конкурентами станут Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

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В линейке Subaru в скором времени может появиться новая модель – компактный и доступный пикап. Об этом сообщил управляющий директор австралийского представительства Subaru Блэр Рид журналистам сайта Cars Guide.

По его словам, маркетологи Subaru сейчас изучают спрос на рынке и видят, что клиенты марки заинтересованы в пикапе. Примечательно, что больше всего их привлекают не большие рамные модели вроде Ford F-150 и Toyota Hilux, а более компактные пикапы с несущим кузовом – такие, как Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

[ + – ] Пикап станет преемником Subaru Baja Фото: Subaru

Именно к компактному классу и будет относиться новый пикап Subaru. Он станет родственником моделей Forester, Outback и Impreza, ведь его построят на той же архитектуре Subaru Global Platform.

Таким образом новая модель станет преемницей пикапов Subaru Brat и Baja – эти пикапы также имели несущий кузов и были построены на базе легковых моделей.

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Пока подробностей новой модели мало. Ожидается, что пикап Subaru получит фирменный постоянный полный привод и будет оснащен оппозитными четырехцилиндровыми двигателями.

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