Представлена новая Subaru Impreza 2023: что изменилось в популярной модели (видео)

Новая Subaru Impreza будет доступна только в кузове хэтчбек. Палитру модели расширила спортивная версия RS.

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На автошоу в Лос-Анджелесе презентовали Subaru Impreza шестого поколения. Продажи модели стартуют с весны 2023 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Subaru.

[ + – ] Отныне Subaru Impreza доступна только в кузове хэтчбек Фото: Subaru

Новая Subaru Impreza 2023 дебютировала в кузове хэтчбек, а вот седан больше предлагать не будут. Авто сохранило знакомый силуэт, но его передняя часть стала выразительнее на вид. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами, как у родственного Subaru Crosstrek 2023. Также линейку расширила новая спортивная версия RS с 18-дюймовыми дисками и измененными бамперами.

[ + – ] На центральной панели появился большой сенсорный дисплей Фото: Subaru

Хэтчбек сохранил платформу предшественника и по размерам сопоставим с ним. Он достигает 4460 мм в длину при колесной базе в 2570 мм.

[ + – ] В версии RS отделку разбавляют красные вставки Фото: Subaru

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В духе нового Crosstrek оформлен и салон Subaru Impreza 2023. На центральной панели теперь установлен большой 11,6-дюймовый тачскрин портретного формата. Также хэтчбек получил новые передние сиденья, а его шумоизоляцию значительно улучшили. В версии RS отделку разбавляют ярко-красные вставки и накладки "под карбон".

Базовая Subaru Impreza 2023 оснащена 2,0-литровым 154-сильным бензиновым двигателем, а варианту RS положен 2,5-литровый мотор на 185 л. с. Все версии получили бесступенчатый вариатор и постоянный полный привод, а в RS также перенастроена подвеска и установлены увеличенные тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Лос-Анджелесе также презентовали первый в истории кроссовер Porsche 911.