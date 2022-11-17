Представлено нову Subaru Impreza 2023: що змінилося у популярній моделі (відео)

Нова Subaru Impreza буде доступна лише у кузові хетчбек. Палітру моделі розширила спортивна версія RS.

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На автошоу у Лос-Анджелесі презентували Subaru Impreza шостого покоління. Продаж моделі стартує з весни 2023 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Subaru.

[ + – ] Відтепер Subaru Impreza доступна лише у кузові хетчбек Фото: Subaru

Нова Subaru Impreza 2023 дебютувала в кузові хетчбек, а седан більше пропонувати не будуть. Авто зберегло знайомий силует, але його передня частина стала виразнішою на вигляд. Широка решітка радіатора поєднуються з розкосими діодними фарами, як у спорідненого Subaru Crosstrek 2023. Також лінійку розширила нова спортивна версія RS з 18-дюймовими дисками та зміненими бамперами.

[ + – ] На центральній панелі з'явився великий сенсорний дисплей Фото: Subaru

Хетчбек зберіг платформу попередника і за розмірами його можна порівняти з ним. Авто досягає 4460 мм у довжину при колісній базі 2570 мм.

[ + – ] У версії RS обробку розбавляють червоні вставки Фото: Subaru

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У дусі нового Crosstrek оформлено і салон Subaru Impreza 2023. На центральній панелі тепер встановлений великий 11,6-дюймовий портретний тачскрин формату. Також хетчбек отримав нові передні сидіння, а його шумоізоляцію значно покращили. У версії RS обробку розбавляють яскраво-червоні вставки та накладки "під карбон".

Базова Subaru Impreza 2023 оснащена 2,0-літровим 154-сильним бензиновим двигуном, а варіантом RS покладено 2,5-літровий мотор на 185 к. с. Всі версії отримали безступеневий варіатор та постійний повний привід, а в RS також переналаштована підвіска та встановлено збільшені гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Лос-Анджелесі також презентували перший в історії кросовер Porsche 911.