Представлено нову Subaru Impreza 2023: що змінилося у популярній моделі (відео)
Нова Subaru Impreza буде доступна лише у кузові хетчбек. Палітру моделі розширила спортивна версія RS.
На автошоу у Лос-Анджелесі презентували Subaru Impreza шостого покоління. Продаж моделі стартує з весни 2023 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Subaru.
Нова Subaru Impreza 2023 дебютувала в кузові хетчбек, а седан більше пропонувати не будуть. Авто зберегло знайомий силует, але його передня частина стала виразнішою на вигляд. Широка решітка радіатора поєднуються з розкосими діодними фарами, як у спорідненого Subaru Crosstrek 2023. Також лінійку розширила нова спортивна версія RS з 18-дюймовими дисками та зміненими бамперами.
Хетчбек зберіг платформу попередника і за розмірами його можна порівняти з ним. Авто досягає 4460 мм у довжину при колісній базі 2570 мм.
У дусі нового Crosstrek оформлено і салон Subaru Impreza 2023. На центральній панелі тепер встановлений великий 11,6-дюймовий портретний тачскрин формату. Також хетчбек отримав нові передні сидіння, а його шумоізоляцію значно покращили. У версії RS обробку розбавляють яскраво-червоні вставки та накладки "під карбон".
Базова Subaru Impreza 2023 оснащена 2,0-літровим 154-сильним бензиновим двигуном, а варіантом RS покладено 2,5-літровий мотор на 185 к. с. Всі версії отримали безступеневий варіатор та постійний повний привід, а в RS також переналаштована підвіска та встановлено збільшені гальма.
Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Лос-Анджелесі також презентували перший в історії кросовер Porsche 911.