Subaru планують випустити компактний та недорогий пікап на базі Forester та Impreza (фото)

Пікап Subaru позиціонують як наступника моделей Brat та Baja. Нова модель матиме кузов, а її конкурентами стануть Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.

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У лінійці Subaru незабаром може з'явитися нова модель — компактний та доступний пікап. Про це повідомив керівний директор австралійського представництва Subaru Блер Рід журналістам сайту Cars Guide.

За його словами, маркетологи Subaru зараз вивчають попит на ринку та бачать, що клієнти марки зацікавлені у пікапі. Найбільше їх приваблюють не великі рамні моделі на кшталт Ford F-150 і Toyota Hilux, а компактніші пікапи з несучим кузовом — такі, як Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.

[ + – ] Пікап стане наступником Subaru Baja Фото: Subaru

Саме до компактного класу і ставитиметься новий пікап Subaru. Він стане родичем моделей Forester, Outback та Impreza, адже його збудують на тій же архітектурі Subaru Global Platform.

Таким чином нова модель стане наступницею пікапів Subaru Brat і Baja — ці пікапи також мали такий кузов і були побудовані на базі легкових моделей.

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Поки подробиць нової моделі мало. Очікується, що пікап Subaru отримає постійний фірмовий повний привід і буде оснащений опозитними чотирициліндровими двигунами.

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