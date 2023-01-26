В Японии вернут в производство легендарную Subaru Impreza STI 90-х (видео)

Купе Subaru Impreza 22B STI выпустили в 1998 году лимитированной серией из 400 авто. Теперь у модели появилась современная версия.

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Культовая Subaru Impreza 22B STI возвращается. Знаменитое спортивное купе 90-х воссоздало японское тюнинг-ателье Cusco и будет выпускать его под заказ. Видео с авто появилось на Youtube-канале компании.

[ + – ] Купе построили на базе четырехдверной Subaru Impreza 90-х

Купе Subaru Impreza 22B STI 1998 года – самая редкая и ценная модель в истории японской марки. Сейчас стоимость таких авто составляет от 150 000 до 300 000 долларов.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло

Дело в том, что всего выпустили только 400 двухдверных Subaru Impreza 22B STI. Автомобиль создали для участия в чемпионате мира по ралли WRC, правила которого требовали наличия у гоночного авто серийной версии.

[ + – ] В салоне появились спортивные кресла и руль

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За основу взяли седан Subaru Impreza первого поколения. После переделки он в точности повторяет купе – у него расширены крылья, появились обвес и заднее антикрыло. Разве что 19-дюймовые колеса и шины новые. А вот в салоне установили современные спортивные сиденья и руль.

[ + – ] Под капотом установить 304-сильный турбомотор

Тюнинг Subaru Impreza затронул и ходовую. Появились регулируемые пружины подвески и современные тормозные механизмы Winmax. Кроме того, установлены 2,0-литровый турбомотор на 304 л. с. и 6-ступенчатая механическая КПП от современной Impreza STI.

Следует отметить, что это не первая современная копия Subaru Impreza 22B STI. Ранее аналогичную модель начала выпускать британская компания Prodrive, однако она получилась гораздо дороже.

Ранее Фокус сообщал, что пикап Toyota Hilux получил оригинальную ретро-версию.