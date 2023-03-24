Дорогу електромобілям: Subaru припинить випуск заряджених бензинових авто

Новий товарний знак STe отримають повністю заряджені електричні автомобілі Subaru. Наразі доля підрозділу STI знаходиться під великим питанням.

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Subaru зареєстрували новий товарний знак STe, призначений для заряджених електромобілів. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Товарний знак для номенклатури "STe" був виявлений у Німецькому відомстві з патентів та товарних знаків. За чутками він може замінити знаменитий бренд заряджених автомобілів STI.

Лінійка Subaru STI поступово скорочується. Наприклад, теперішнє покоління седана WRX не отримає повноцінної спортивної версії.

Subaru вже показували заряджені електричні авто, одним з яких став концепт STI E-RA з потужністю 1000 к.с. Вірогідно, що модель можуть випустити вже під новим брендом.

Номенклатура STe буде застосовуватися до повністю електричних автомобілів, а не до гібридів. Виробництво заряджених автомобілів з ДВЗ може виявитися занадто складним через екологічні норми викидів у США та Європі.

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Subaru збирається побудувати спеціальний завод з виробництва електромобілів поряд зі своїм існуючим заводом в Оідзумі. Це свідчить про явний перехід до електрифікації.

Раніше Фокус розповів, що в Японії повернуть у виробництво легендарну Subaru Impreza STI 90-х.