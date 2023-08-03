Эксперты выяснили реальный запас хода популярных электромобилей летом и зимой

Эксперты испытали четыре популярных электромобиля в жаркую и холодную погоду, чтобы выяснить их реальных запас хода. Результаты исследования оказались неоднозначными.

Американские эксперты проверили, как реальный запас хода электромобилей Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 и Ford Mustang Mach-E отличается от заявленных показателей. Результаты исследования опубликовали на сайте Consumer Reports.

Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 и Ford Mustang Mach-E пользуются большим спросом в США. Тем не менее многие владельцы этих электромобилей заметили, что в реальных условиях они способны проехать меньше, чем заявлено производителями.

Эксперты выяснили, как меняется запас хода электрокаров в жаркую, умеренную и холодную погоду. Некоторые автомобили сильно удивили их.

Как меняется запас хода электромобилей в зависимости от температуры?

Tesla Model Y

Реальный запас хода Tesla Model Y сильно отличается от заявленного Фото: Tesla Motors

Электрокроссовер Tesla Model Y неприятно удивил экспертов. Во время испытаний реальных запас хода оказался намного меньше заявленного.

Заявленный запас хода Tesla Model Y составляет 525 км. В жаркую погоду электрокроссовер смог проехать только 441 км. В умеренную погоду этот показатель снизился до 406 км.

В холодную погоду запас хода Tesla Model Y снижается до 300 км. Это на 225 км меньше от заявленного пробега.

Hyundai Ioniq 5

Реальный запас хода Hyundai Ioniq 5 незначительно отличается от заявленного Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 показал более оптимистичные результаты. Заявленный запас хода электромобиля составляет 412 км, а в жаркую погоду эксперты смогли проехать 409 км.

В умеренную погоду Hyundai Ioniq 5 смог проехать 394 км. В холодную погоду этот показатель снизился до 295 км.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E смог проехать в холодную погоду 303 км Фото: Ford

Заявленный запас хода Ford Mustang Mach-E составляет 435 км. В жаркую погоду электрокроссовер смог проехать 443 км. В умеренную погоду этот показатель снизился до 402 км.

В холодную погоду запас хода Ford Mustang Mach-E снижается до 303 км. Это на 132 км меньше от заявленного пробега.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 смог проехать больше заявленного запаса хода Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.4 показал неплохие результаты. Заявленный запас хода электрокроссовера составляет 386 км, а в жаркую погоду эксперты смогли проехать 412 км.

В умеренную погоду Volkswagen ID.4 смог проехать 360 км. В холодную погоду этот показатель снизился до 274 км.

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