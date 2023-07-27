Недорогие и экологичные: названы самые дешевые электромобили в Европе

В Европе можно найти множество электрических моделей в бюджетном сегменте. Эксперты назвали 10 самых дешевых электромобилей на европейском рынке.

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Эксперты назвали самые дешевые новые электромобили, которые можно купить в Европе. Одна из этих моделей стоит менее $10 000. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Многие водители не готовы пересесть на электромобили из-за их запаса хода. Тем не менее за последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону.

Современные электрические автомобили предлагают достойный запас хода на одном заряде. Также инфраструктура зарядных станций в Европе стала намного более обширной.

Сейчас главной проблемой для электрокаров является их стоимость. Несмотря на это конкуренция среди автопроизводителей побудила многие бренды создать доступные электромобили.

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Недорогой электромобиль Citroen стоимостью менее 25 000 евро показали на первом фото

В Европе можно найти множество электрических моделей в бюджетном сегменте. Некоторые из этих автомобилей предлагают не только большой запас хода, но и достойный уровень комфорта.

Стоимость базового Citroen Ami составляет всего 9 990 долларов Фото: Stellantis

ТОП-10 самых дешевых электромобилей в Европе:

Citroen Ami — 9 990 долларов. Smart EQ Fortwo — 28 850 долларов. BYD Dolphin — 33 095 долларов. MG 4 — 35 050 долларов. Fiat 500e — 36 600 долларов. Nissan Leaf — 36 990 долларов. Renault Zoe — 38 940 долларов. MG ZS EV — 39 590 долларов. MG 5 — 40 240 долларов. Mazda MX-30 — 40 570 долларов.

Фокус лично познакомился с необычным электрокаром Citroen Ami. Эта модель поражает своей простотой и отлично справляется с ролью городского транспортного средства для служб доставки.

Ранее Фокус писал, что электромобиль Honda e вскоре прекратят выпускать и новое поколение компактной модели не планируется.