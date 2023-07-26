Недорогой электромобиль Citroen стоимостью менее 25 000 евро показали на первом фото

Электромобиль Citroen e-C3 — компактная и недорогая городская модель. В базовой версии ее запас хода составит около 300 км.

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В интернет попало первое фото нового Citroen e-C3. Бюджетный электромобиль презентуют в октябре, а его производство на предприятии концерна Stellantis в Словакии стартует в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает сайт L’argus.

На фото можно заметить, что у хэтчбека высокий капот и тоненькие диодные фары в духе концепт-кара Citroen Oli. Логотип марки получил подсветку. Не исключено, что в дизайне появятся внедорожные черты – на это намекают неофициальные рендеры модели.

Неофициальный рендер Citroen e-C3 Фото: Avarvarii

Новый Citroen e-C3 2024 – компактная городская модель длиной около 4 метров. Он будет стоить примерно 23-25 тысяч евро в базовой версии, то есть его конкурентами станут новые Renault 5 и Volkswagen ID.2. Также авто предложат в лизинг за 100 евро в месяц.

Примечательно, что ранее в Индии презентовали электрокроссовер Citroen eC3. Несмотря на схожесть названия, это совсем другая модель и пока ее в Европе продавать не планируют.

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По данным журналистов L’argus, электромобиль Citroen e-C3 предложат в двух версиях. Начальный вариант получит 82-сильный электромотор и батарею на 42 кВт∙ч, а топовый – мотор на 109 л. с. и батарею емкостью 50 кВт∙ч. Уже в базовой версии запас хода составит около 300 км.

Ранее Фокус сообщал, что у электрокара Citroen Ami появится более мощная заряженная версия.

Также мы писали, что Citroen показали семейный кроссовер с расходом топлива менее 5 л/100 км.