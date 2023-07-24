Карманная ракета: миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию
Новый Citroen Ami получит более мощный мотор, что увеличит его максимальную скорость до 80 км/ч. Запас хода вырастет до 140 км.
Линейку Citroen Ami ждет расширение. Компактный городской электромобиль вскоре обзаведется более мощной заряженной версией. Об этом стало известно журналистам французского сайта L’argus.
Источники в концерне Stellantis сообщили, что спортивный электромобиль Citroen Ami пребывает на начальном этапе разработки и пока сложно сказать, когда именно он появится. Основными конкурентами модели называют новый Renault Mobilize Duo и будущий Seat Minimo.
Впрочем, характеристики Citroen Ami уже стали известны. Ожидается, что мощность мотора увеличат с 8 до 20 л. с. Максимальная скорость вырастет до 80 км/ч (в стандартной версии она ограничена на 45 км/ч), однако управлять электрокаром без прав во Франции и ряде других стран ЕС уже не получится.
Пока неизвестно, будут ли доработаны ходовая и тормоза Ami, однако есть информация о батарее электромобиля. Ее емкость вырастет до 10 кВт∙ч, что увеличит запас хода Citroen Ami почти вдвое – с 75 до 140 км.Важно
В L’argus сообщают, что инженеры Stellantis также экспериментируют с родственником Citroen Ami – Opel Rocks-extreme. Яркий концепт-кар оснастили 34-сильным мотором, что позволяет ему развить 90 км/ч.
Напомним, что недавно электромобиль Citroen Ami побывал на тесте Фокуса.
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