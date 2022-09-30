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Авто

Citroen показали авангардный электрический пикап из картона за 25 000 евро (видео)

Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen
Фото: Stellantis | У Citroen Oli высокий капот и вертикальное лобовое стекло

Компактный пикап Citroen Oli отличается брутальным угловатым дизайном и весит всего 1000 кг. Легкий электромобиль способен проехать 400 км без подзарядки.

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Представлен оригинальный концепт-кар Citroen Oli. Это прототип недорогого городского электрокара стоимостью около 25 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Электромобиль Citroen получил 20-дюймовые колеса
Фото: Stellantis

Новый Citroen Oli – небольшой 4,2-метровый пикап с брутальным угловатым дизайном. У него высокий капот, вертикальное лобовое стекло, массивные бамперы и огромные 20-дюймовые диски. Сзади предусмотрена небольшая грузовая платформа с изменяемой в пределах 679-1050 мм длиной.

Кузовные панели выполнены из пластика и картона, полученных путем вторичной переработки, и выполнены легкосъемными, то есть при желании их можно быстро заменить. К тому же, они легкие, поэтому пикап Citroen весит всего 1000 кг.

Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Citroen Oli весит всего 1000 кг
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Сзади предусмотрен небольшой грузовой кузов
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
На передней панели установлен тоненький дисплей
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Сиденья напечатаны на 3D-принтере
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen
Citroen Oli, новый Citroen Oli, пикап Citroen, электромобиль Citroen, электрокар Citroen

Двери Citroen Oli выполнены распашными, а центральные стойки крыши отсутствуют. В салоне установлены четыре отдельных кресла, напечатанных на 3D-принтере. Пол выполнен из одного куска полиуретана: его можно легко снять и заменить деталью другого цвета.

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Передняя панель получилась очень простой – там минимум кнопок и тоненький дисплей цифрового щитка приборов. По ее краям расположены съемные Bluetooth-колонки.

Электромобиль Citroen Oli способен развить 110 км/ч. Он оснащен небольшой батареей емкостью 40 кВтч, но благодаря малому весу имеет приличный запас хода в 400 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 23 минуты.

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