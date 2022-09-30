Citroen показали авангардный электрический пикап из картона за 25 000 евро (видео)
Компактный пикап Citroen Oli отличается брутальным угловатым дизайном и весит всего 1000 кг. Легкий электромобиль способен проехать 400 км без подзарядки.
Представлен оригинальный концепт-кар Citroen Oli. Это прототип недорогого городского электрокара стоимостью около 25 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.
Новый Citroen Oli – небольшой 4,2-метровый пикап с брутальным угловатым дизайном. У него высокий капот, вертикальное лобовое стекло, массивные бамперы и огромные 20-дюймовые диски. Сзади предусмотрена небольшая грузовая платформа с изменяемой в пределах 679-1050 мм длиной.
Кузовные панели выполнены из пластика и картона, полученных путем вторичной переработки, и выполнены легкосъемными, то есть при желании их можно быстро заменить. К тому же, они легкие, поэтому пикап Citroen весит всего 1000 кг.
Двери Citroen Oli выполнены распашными, а центральные стойки крыши отсутствуют. В салоне установлены четыре отдельных кресла, напечатанных на 3D-принтере. Пол выполнен из одного куска полиуретана: его можно легко снять и заменить деталью другого цвета.Важно
Передняя панель получилась очень простой – там минимум кнопок и тоненький дисплей цифрового щитка приборов. По ее краям расположены съемные Bluetooth-колонки.
Электромобиль Citroen Oli способен развить 110 км/ч. Он оснащен небольшой батареей емкостью 40 кВтч, но благодаря малому весу имеет приличный запас хода в 400 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 23 минуты.
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