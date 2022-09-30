Citroen показали авангардный электрический пикап из картона за 25 000 евро (видео)

Компактный пикап Citroen Oli отличается брутальным угловатым дизайном и весит всего 1000 кг. Легкий электромобиль способен проехать 400 км без подзарядки.

Related video

Представлен оригинальный концепт-кар Citroen Oli. Это прототип недорогого городского электрокара стоимостью около 25 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

[ + – ] Электромобиль Citroen получил 20-дюймовые колеса Фото: Stellantis

Новый Citroen Oli – небольшой 4,2-метровый пикап с брутальным угловатым дизайном. У него высокий капот, вертикальное лобовое стекло, массивные бамперы и огромные 20-дюймовые диски. Сзади предусмотрена небольшая грузовая платформа с изменяемой в пределах 679-1050 мм длиной.

Кузовные панели выполнены из пластика и картона, полученных путем вторичной переработки, и выполнены легкосъемными, то есть при желании их можно быстро заменить. К тому же, они легкие, поэтому пикап Citroen весит всего 1000 кг.

[ + – ] Citroen Oli весит всего 1000 кг [ + – ] Сзади предусмотрен небольшой грузовой кузов [ + – ] На передней панели установлен тоненький дисплей [ + – ] Сиденья напечатаны на 3D-принтере

Двери Citroen Oli выполнены распашными, а центральные стойки крыши отсутствуют. В салоне установлены четыре отдельных кресла, напечатанных на 3D-принтере. Пол выполнен из одного куска полиуретана: его можно легко снять и заменить деталью другого цвета.

Важно

Peugeot показали недорогой городской электрокар с запасом хода 400 км (фото)

Передняя панель получилась очень простой – там минимум кнопок и тоненький дисплей цифрового щитка приборов. По ее краям расположены съемные Bluetooth-колонки.

Электромобиль Citroen Oli способен развить 110 км/ч. Он оснащен небольшой батареей емкостью 40 кВтч, но благодаря малому весу имеет приличный запас хода в 400 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 23 минуты.

Ранее Фокус сообщал, что Citroen Berlingo 2022 получил очень необычную версию в ретро-стиле.