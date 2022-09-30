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Citroen показали авангардний електричний пікап із картону за 25 000 євро (відео)

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Фото: Stellantis | Citroen Oli має високий капот і вертикальне лобове скло

Компактний пікап Citroen Oli відрізняється агресивним кутастим дизайном і важить всього 1000 кг. Легкий електромобіль здатний проїхати 400 км без підзарядки.

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Представлений оригінальний концепт-кар Citroen Oli. Це зразок недорогого міського електрокара вартістю близько 25 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Citroen Oli, новий Citroen Oli, пікап Citroen, електромобіль Citroen, електрокар Citroen Fullscreen
Електромобіль Citroen отримав 20-дюймові колеса
Фото: Stellantis

Новий Citroen Oli — невеликий 4,2-метровий пікап із брутальним незграбним дизайном. У нього високий капот, вертикальне лобове скло, масивні бампери та величезні 20-дюймові диски. Ззаду передбачена невелика вантажна платформа з довжиною, що змінюється в межах 679-1050 мм.

Кузовні панелі виконані з пластику та картону, отриманих шляхом вторинного перероблення, та виконані легкознімними, тобто за бажанням їх можна швидко замінити. До того ж вони легкі, тому пікап Citroen важить всього 1000 кг.

Citroen Oli важить лише 1000 кг. Fullscreen
Citroen Oli важить лише 1000 кг.
Ззаду передбачений невеликий вантажний кузов Fullscreen
Ззаду передбачений невеликий вантажний кузов
На передній панелі встановлено тоненький дисплей Fullscreen
На передній панелі встановлено тоненький дисплей
Сидіння надруковані на 3D-принтері Fullscreen
Сидіння надруковані на 3D-принтері
Citroen Oli важить лише 1000 кг.
Ззаду передбачений невеликий вантажний кузов
На передній панелі встановлено тоненький дисплей
Сидіння надруковані на 3D-принтері

Двері Citroen Oli виконані розстібними, а центральні стійки даху відсутні. У салоні встановлені чотири окремі крісла, надруковані на 3D-принтері. Підлога виконана з одного шматка поліуретану: його можна легко зняти і замінити деталлю іншого кольору.

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Передня панель вийшла дуже простою — там мінімум кнопок і тоненький дисплей цифрового щитка приладів. На краях розташовані знімні Bluetooth-колонки.

Електромобіль Citroen Oli здатний розвинути 110 км/год. Він оснащений невеликою батареєю місткістю 40 кВтг, але завдяки малій вазі має пристойний запас ходу 400 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за 23 хвилини.

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