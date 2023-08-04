В Украине могут запретить ездить на слишком громких авто: каким будет наказание

Под запрет попадут все автомобили и мотоциклы с двигателями, которые превышают допустимый уровень шума. За первое нарушение будет грозить штраф до 1000 не облагаемых налогом минимальных доходов.

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается наказывать владельцев слишком громких транспортных средств. Он дополнит Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает административное наказание для водителей автомобилей и мотоциклов со слишком громким звуком двигателя. Их звучание доставляет дискомфорт многим украинцам, особенно во время войны.

Под запрет попадут все автомобили и мотоциклы с двигателями, которые превышают допустимый уровень шума. В основном это транспорт с форсированным двигателем или без глушителя.

Сейчас у полиции нет регламента, по которому они могут запрещать такие автомобили. Тем не менее соответствующий законопроект должен исправить эту проблему.

Какое наказание ждет водителей громких автомобилей и мотоциклов?

За первое нарушение водителю будет грозить штраф до 1000 не облагаемых налогом минимальных доходов. Повторное нарушение увеличивает штраф до 2000 минимальных доходов и добавляет к этому лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Ранее Фокус рассказал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому должники за коммунальные услуги не смогут зарегистрировать авто при покупке.