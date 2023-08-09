Малоизвестный гигант: в Украине заметили необычный грузовой электромобиль (фото)

Chanje V8070 оснащен 201-сильной установкой и может проехать до 200 км без подзарядки. В его отсеке объемом 16,4 кубометра можно перевозить грузы массой до 2,7 тонны.

В Киеве сфотографировали очень редкий Chanje V8070. Это один из самых крупных электромобилей в нашей стране. Снимки авто опубликовало издание "Автоцентр".

Фургон достигает 8 м в длину Фото: autocentre.ua

Коммерческий электромобиль Chanje V8070 выпускали с 2017 года, причем не только в Китае, но и в США. Фургон является "зеленой" альтернативой таким моделям, как Mercedes Sprinter или Renault Trafic. Авто обращает на себя внимание благодаря нестандартному дизайну передней части с хромированной отделкой и круглыми фарами.

Запас хода электрокара достигает 200 км Фото: autocentre.ua

Размеры Chanje V8070:

длина – 8080 мм;

ширина – 2195 мм;

высота – 2735 мм;

колесная база – 4935 мм.

Фургон выпускали в Китае и США Фото: autocentre.ua

В салоне Chanje V8070 установлены цифровой щиток приборов и большой портретный тачскрин. Объем грузового отсека составляет 16,4 куб м, а грузоподъемность – 2,7 тонн.

Объем грузового отсека составляет 16,4 куб. м Фото: autocentre.ua

Китайский электромобиль Chanje V8070 оснащен двумя моторами на задней оси общей мощностью 201 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 160-200 км, а полная ее зарядка занимает 12 часов.

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