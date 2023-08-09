Свежий дизайн и богатое оснащение: Kia представила новый бюджетный седан (фото)

Новый седан получил стильный дизайн и богатое оснащение. На выбор будут доступны два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 2,0 литра.

В Мексике представили новый бюджетный седан Kia K3. Новинка получила стильный дизайн и располагается между моделями Rio и Forte. Об этом рассказали на сайте бренда.

Новая Kia K3 создавалась с целью переопределить сегмент малолитражных автомобилей. Поэтому новый седан отличается от многих других моделей бренда и от своих конкурентов.

Спереди расположена необычная L-образная оптика. Обе фары соединены узкой решеткой радиатора.

Новая Kia K3 получила обтекаемый силуэт Фото: Kia

Сзади установлены узкие фонари, которые объеденины в один блок. Седан получил обтекаемый силуэт с пластиковыми элементами на кузове.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Kia

Габариты Kia K3 2024:

длина — 4545 мм;

ширина — 1765 мм;

высота — 1475 мм;

колесная база — 2670 мм.

В список оснащения входят система помощи водителю ADAS, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, порты USB Type-C для зарядки устройств, двухзонный климат-контроль и контурная подсветка салона. Объем багажника составляет 544 литра.

В интерьере установлена комбинация из двух 10,25-дюймовых дисплеев, которые являются приборной панелью и информационно-развлекательным экраном. Под ними находится двухспицевый руль.

В интерьере расположены два больших дисплея Фото: Kia

Новый Kia K3 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем. Спортивная версия GT-Line получит более мощный 2,0-литровый бензиновый двигатель.

Новинка будет доступна в нескольких странах с четвертого квартала 2023 года. Подробные характеристики седана станут известны позже.

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