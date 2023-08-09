Свежий дизайн и богатое оснащение: Kia представила новый бюджетный седан (фото)
Новый седан получил стильный дизайн и богатое оснащение. На выбор будут доступны два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 2,0 литра.
В Мексике представили новый бюджетный седан Kia K3. Новинка получила стильный дизайн и располагается между моделями Rio и Forte. Об этом рассказали на сайте бренда.
Новая Kia K3 создавалась с целью переопределить сегмент малолитражных автомобилей. Поэтому новый седан отличается от многих других моделей бренда и от своих конкурентов.
Спереди расположена необычная L-образная оптика. Обе фары соединены узкой решеткой радиатора.
Сзади установлены узкие фонари, которые объеденины в один блок. Седан получил обтекаемый силуэт с пластиковыми элементами на кузове.
Габариты Kia K3 2024:
- длина — 4545 мм;
- ширина — 1765 мм;
- высота — 1475 мм;
- колесная база — 2670 мм.
В список оснащения входят система помощи водителю ADAS, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, порты USB Type-C для зарядки устройств, двухзонный климат-контроль и контурная подсветка салона. Объем багажника составляет 544 литра.
В интерьере установлена комбинация из двух 10,25-дюймовых дисплеев, которые являются приборной панелью и информационно-развлекательным экраном. Под ними находится двухспицевый руль.
Новый Kia K3 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем. Спортивная версия GT-Line получит более мощный 2,0-литровый бензиновый двигатель.
Новинка будет доступна в нескольких странах с четвертого квартала 2023 года. Подробные характеристики седана станут известны позже.
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