Кроссовер Kia Sportage получил особую юбилейную версию (видео)

Kia Sportage выпускается с 1993 года и с тех пор было продано более шести миллионов таких кроссоверов. Юбилейная версия окрашена в матово-глянцевый серый цвет с элементами черного цвета.

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Популярный кроссовер Kia Sportage получил специальную версию 30th Edition в честь 30-летия модели. Она отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Первое поколение Kia Sportage дебютировало в 1993 году. С тех пор было продано более шести миллионов кроссоверов.

Kia Sportage 30th Edition будет доступен для покупки только в Южной Корее. Эта версия окрашена в матово-глянцевый серый цвет, а решетка радиатора, боковые зеркала заднего вида, крыша, рейлинги и решетка радиатора окрашены в черный цвет.

На выбор доступны колесные диски размером 18 или 19 дюймов. Они также окрашены в черный цвет.

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Интерьер выполнен в необычном сочетании зеленого и черного цветов. На подголовниках вышит логотип 30th Edition.

Kia Sportage 30th Edition получила уникальное оформление интерьера Фото: Kia

Kia Sportage доступна сразу на нескольких континентах. Интересно то, что в Европе модель предлагается с короткой колесной базой, а в США, Канаде и Австралии — с длинной колесной базой.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость подключаемого гибридного кроссовера Kia Sportage.