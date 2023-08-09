Какие автомобили чаще всего угоняют в Украине: самые популярные модели

Преступники чаще всего выбирают бюджетные и массовые автомобили. Тем не менее количество таких преступлений в 2023 году сильно сократилось.

В Украине в 2023 году заметно снизилось количество угонов автомобилей. Всего за последние три года было зафиксировано более 14,2 тысячи таких преступлений. Об этом рассказали на сайте Опендатабот.

Самыми опасными регионами по автоугонам стали Донецкая, Луганская и Запорожская области. Там за три года угнали 2663, 1906 и 1454 авто соответственно.

В 2022 году произошел пик угонов автомобилей. Тогда с января по июнь произошло 7907 таких преступлений.

Всего в 2023 году за шесть месяцев угнали 809 автомобилей. Меньше всего таких преступлений зафиксировано в Ивано-Франковской области.

Автомобили ВАЗ угоняют чаще остальных Фото: Pexels

Какие автомобили чаще всего угоняли в 2023 году:

ВАЗ — 135 авто. Mercedes-Benz — 41 авто. ГАЗ — 34 авто. Volkswagen — 32 авто. Renault — 25 авто. ЗАЗ — 19 авто. Hyundai — 18 авто. Nissan — 18 авто. Toyota — 17 авто.

Самыми популярными моделями автомобилей среди автоугонщиков в 2023 году стали ВАЗ-2107, 21063 и 21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat и Renault Duster. За три года было угнано 1034 таких авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде произошло дерзкий угон элитных автомобилей на $1 млн.