На страже порядка: новейший электрокроссовер Chevrolet получил необычную версию (фото)

Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle получил множество отличий, которые делают его эффективным в борьбе с преступностью. Внутри появились радиотехника и компьютеры.

Новый электрокроссовер Chevrolet Blazer EV получил версию Police Pursuit Vehicle. Он предназначена для полицейских и имеет множество отличий. Об этом сообщили на сайте Car and Driver.

Самыми заметными изменениями Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle стали полицейские проблесковые маячки на крыше. Также появилась дополнительная светотехника.

Спереди разместили кенгурятник, который можно пригодится при таране автомобилей преступников. Также кроссовер получил новые колеса с толстыми шинами, которые защищены от прокола.

Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle способен проехать до 402 км на одном заряде. Всего за 10 минут можно пополнить запас хода на 114 км.

Внутри появились радиотехника и компьютеры. Электромобиль может работать от 20 до 50 часов без подзарядки.

В салоне появились радиотехника и компьютеры Фото: General Motors

Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 498 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в США полицейские пересаживаются на электрокроссоверы Tesla Model Y.