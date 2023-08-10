Богатое оснащение и заводское ГБО: представлен самый дешевый минивэн Toyota (фото)

Новый минивэн Toyota Rumion будет доступен в двух версиях с бензиновым двигателем и ГБО. Ожидается, что начальная цена составит около $11 000.

В Индии представили новый компактный минивэн Toyota Rumion 2024. Модель получила богатое оснащение и будет доступна с заводским ГБО. Об этом сообщили на сайте Autocar India.

Новая Toyota Rumion обладает сдержанным дизайном. Спереди размещены небольшая решетка радиатора и продолговатые фары.

Toyota Rumion получила сдержанный дизайн Фото: Toyota

На кузове есть несколько хромированных деталей. Всего на выбор предложат несколько комплектаций минивэна.

Toyota Rumion построена на базе модели Maruti Suzuki Ertiga. Главные отличия между автомобилями состоят во внешнем виде.

Интерьер минивэна рассчитан на семь посадочных мест. Внутри можно найти пластиковую отделку с вставками под дерево.

В список оснащения входят аудиосистема Arkamys Surround Sense, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, управление звуком на рулевом колесе, а также подключение через USB. Помимо этого новинка получила систему Toyota i-Connect, которая предлагает дистанционное управление климат-контролем, блокировкой/разблокировкой дверей, аварийной сигнализацией и фарами.

Toyota Rumion получил аналоговую приборную панель. По центру расположен 7-дюймовый информационно-развлекательный дисплей.

В интерьере есть отделка под дерево Фото: Toyota

Toyota Rumion предложат с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 103 л.с. Также новинку предложат с заводским комплектом CNG, который выдает мощность 88 л.с. и 121,5 Нм крутящего момента. Они работают в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач.

Расход топлива бензиновой версии составляет 4,9 литра на 100 км. Модификация с ГБО расходует 3,8 литра топлива на 100 км.

Стоимость новинки официально не раскрывается. Ожидается, что начальная цена составит около $11 000.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии презентовали модернизированный Toyota Land Cruiser 70.