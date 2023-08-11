Культовый BMW M3 80-х превратили в 405-сильный спорткар (фото)

BMW MH3 3.5 Turbo оснастили 405-сильным двигателем от Alpina B7 S Turbo. Также спорткар получил измененный кузовной обвес и был перекрашен.

Тюнинг-ателье Manhart представило пакет доработок для спорткара BMW M3 (E30). Автомобиль получил некоторые внешние и внутренние улучшения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Проект получил название BMW MH3 3.5 Turbo. Тюнеры сделали все возможное, чтобы спорткар стал современнее и быстрее, но сохранил узнаваемый облик.

Автомобиль окрасили в матовый темно-зеленый цвет. Внешний вид дополняют декоративные красные полосы на кузове. Также авто получило новый передний бампер.

Сзади появился увеличенный спойлер. Он вдохновлен модификацией модели для кузовного чемпионата DTM.

Сзади установлен большой спойлер Фото: Manhart

Автомобиль получил новые 19-дюймовые колесные диски черного цвета. Их дизайн был разработан в Manhart. Также спорткар оснастили улучшенной подвеской.

BMW MH3 3.5 Turbo оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем мощностью 405 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

В интерьере используется отделка из красной кожи. Приборная панель и центральная консоль выполнены в черном цвете.

Сиденья выполнены из красной кожи Фото: Manhart

Стоимость BMW MH3 3.5 Turbo не раскрывается. Вероятнее всего, цена на спорткар составляет шестизначную сумму.

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