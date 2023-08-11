Редчайший старинный Porsche за $100 000 найден заброшенным в старом гараже (фото, видео)

Porsche 356 A Super 1600 — редкая спортивная модель 50-х годов. Выпущено лишь 658 авто в таком исполнении.

В США обнаружили заброшенный Porsche 356 1959 года. Очень редкое спортивное авто не выезжало на дороги 38 лет. Ей посвятили видео на Youtube-канале Carcheology.

Porsche 356 покрыт слоем грязи, но неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 356 в последний раз покидал гараж на юге Калифорнии в 1985 году. Автомобиль покрыт слоем грязи и местами проржавел, а его задний бампер поврежден. Но в общем его состояние неплохое. Дело в том, что в 70-х годах Porsche 356 прошел реставрацию: его перекрасили и обновили интерьер.

Салон Porsche 356 отреставрировали в 70-х годах Фото: скриншот / YouTube

Porsche 356 – первая модель в истории немецкой марки. Спорткар на базе Volkswagen Beetle выпускали с 1948 по 1965 годы.

Конкретно этот автомобиль – купе Porsche 356 A Super 1600. Таких авто в 1959 году выпустили 658 и сейчас их цена составляет не менее 100 000 долларов.

Задний бампер купе поврежден Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 356 оснащен 1,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 75 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 14 с и развить 175 км/ч.

Porsche 356 выкатили из гаража и вскоре восстановят. После этого автомобилю найдут нового владельца.

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